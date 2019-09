Startschuss für das Subscription Leaders Summit

Eine einzigartige Plattform und ein exklusives Netzwerk für die Deutsche Subscription Economy – mit dem Subscription Leaders Summit 2019 veranstalten billwerk und seine Partner GoCardless, paydirekt, KSP Rechtanwälte und das FiR-Institut der RWTH Aachen die erste unabhängige Konferenz ihrer Art in Deutschland.

Erste unabhängige Deutsche Subscription Business- Konferenz

Der in Frankfurt am Main ansässige Subscription Management Plattform-Betreiber billwerk hat große Pläne für die Deutsche Subscription Economy. Geht es nach billwerk und den Partnern wird das Subscription Leaders Summit das Leit-Event , dass die Belange der und die Interessen der Deutschen Subscription Economy aufgreift und vertritt.

Das Summit wird in diesem Kontext das jährliche Highlight des rund um das Event entstehenden Netzwerks aus Entscheidern, Experten und Pionieren der Subscription Economy werden.

„Der Anteil wiederkehrender Geschäftsmodelle am digitalen Gesamtumsatz ist heute enorm. Und dennoch hat die Subscription Economy in Deutschland weder eine Plattform noch eine Interessensvertretung. Mit dem Subscription Leaders Summit tragen wir diesem Umstand Rechnung und bauen ein starkes, bedeutsames Netzwerk in Deutschland und Europa auf“ so Dr. Ricco Deutscher, CEO von billwerk.

„Was Anfang der 2000er Jahre in den USA in der Software-Industrie und mit Streaming-Services begann, ist heute eine globale, sämtliche Branchen ergreifende Entwicklung“, so der Subscription Business- Pionier weiter.

Wie relevant das Thema tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf die sehr prominent besetzte Speaker-Liste. Prof. Dr. Ulrich Herrmann, Executive Board Member bei der Heidelberger Druckmaschinen AG, Dr. Holger Schmidt, Netzökonom, Experte für Plattform-Ökonomie und ehemaliger F.A.Z.-Redakteur, Dr. Jochen Stich, Leiter Innovations- & Portfolio Management bei der Porsche Holding, Michael Cassau, Gründer und CEO der GroverGroup GmbH sowie 15 weitere Experten und Entscheider von u. a. Siemens Healthcare, Software AG und Körber Group.

Spannende Speaker-Liste in Frankfurt

„Unsere Speaker-Liste liest sich wie das Who-is-Who der Deutschen Subscription Economy und unsere Premium-Partner spielen alle in der absoluten Top-Liga. Wir sind von der positiven Resonanz und der Bereitschaft aller, sich an unserem Vorhaben zu beteiligen, absolut überwältigt“ so billwerk CMO Pierre Schramm.

Auch das Programm dürfte einmalig sein: 3 Best Practice- Keynotes , 3 Industrie-Panels für die Industry 4.0, die SaaS-Industry und neue Mobility Services, 6 Deep Dive Sessions mit thematischen Schwerpunkten von Subscription Business Transition, über Strategie und Pricing bis hin zu Payment und Debt Collection.

„Die Teilnehmer erwartet ein informativer und inspirierender Tag voller exklusiver Einblicke“ so Pierre Schramm. „Erstmals werden wir mit der Vorstellung des billwerk Subscription Industry Report auch echte, verlässliche Zahlen zum Stand und zur Entwicklung der Subscription Economy in Deutschland präsentieren können“.

Die Veranstalter rechnen mit 100 bis 120 Teilnehmern. Wer sich dieses Event nicht entgehen lassen möchte, kann eines der wenigen noch verfügbaren Tickets auf https://subscription-leaders- summit.com/tickets/ zum Preis von Euro 890,- bestellen.