Our Job to Be Done: Politik und Digital (Nico Lumma)

Parteien tun sich oftmals schwer mit Digitalisierung. Nico Lumma berichtet, was es braucht, dass mehr Digitalkompetenz in der Politik Raum findet.

YouTuber. Flugtaxis. Uploadfilter. Wenn sich Politiker zu Digitalthemen äußern, sprechen sie nicht nur über zukunftsweisende Themen. Sie stehen auch unter Beobachtung des Social Web und laufen Gefahr eines Shitstorms. Doch warum tun sich Parteien oftmals so schwer mit Digitalisierung? Politik ist ein wesentlicher Treiber der Zukunft unserer Gesellschaft, um so mehr die Frage: Was es braucht dafür, dass mehr Digitalkompetenz in der Politik Raum findet?

Nico Lumma ist Managing Partner des Next Media Accelerator in Hamburg. Er ist Mitglied in der Medien- und netzpolitischen Kommission des SPD-Parteivorstandes und Mitgründer des netzpolitischen Vereins D64 – Zentrum für Digitalen Fortschritt.

„Alle Parteien, auch meine hadern mit den digitalen Kanälen. Politiker müssen wie normale Menschen reden. Der Dialog mit dem Bürger findet nicht mehr nur am Infostand von Aldi statt“

Dieser Podcast beschäftigt sich mit folgenden Fragen