Microsoft gibt Warnung für Super-Wurm aus

Unzählige Windows-Rechner sollen wegen einer gefährlichen Lücke im RDP-Server laut Microsoft anfällig für einen Virus sein.



Genauer, eine Millionen Systeme sind über das Internet durch die kritische Lücke in dem Remote Desktop Services (RDP) von Windows angreifbar. Microsoft betont, dass man sich deswegen schnellstens die neuesten Sicherheits-Updates zulegen sollte.



Die Angreifer können die Schwachstelle nutzen, um Code einzuschleusen. Perfekt für Würmer, um sich in einem ungeschützte System auszubreiten. So reicht schon ein PC im Netz aus, das nicht mal das Internet sein muss, um ein Firmennetzwerk lahm zu legen. Beispielsweise hat der sogenannte WannaCry-Wurm 2017 so in wenigen Tagen hunderttausende Rechner infiziert, darunter viele Unternehmen.



Daher gilt es jetzt, schnellstens die neuesten Sicherheits-Updates für Windows für alle Systeme zu ziehen, falls nicht schon geschehen.