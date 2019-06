Legacy of Discord: Mobile Game feiert seinen 1000. Tag mit dem ‚Happy Festival‘

Zur Feier von 1000 Tagen Spielspaß hält das Mobile Game Legacy of Discord nun ein ganz besonderes Event ab – das ‚Happy Festival‘. Neben zahlreichen Belohnungen wird ein komplett neuer Mercenary zur Unterstützung im Kampf eingeführt.



Der neue Charakter in Legacy of Discord ist Ries die Hexe. Wie viele andere Mercenaries, hatte auch Ries kein erfreuliches Schicksal vor sich – nur einen dunklen und gefährlichen Pfad. Nun steht Ries mit einer neuen Bestimmung an der Seite der Spieler auf dem Schlachtfeld.



In Legacy of Discord können Spieler sich in Echtzeitkämpfe stürzen. Zu den PvE-Inhalten zählen unter anderem eine Story-Kampagne, Bosskämpfe und ein Herausforderungsmodus. Im PvP können sich Spieler miteinander messen, mit fünf Freunden im Tower Defense Modus gegen andere Gilden kämpfen oder im PvP-King-Modus gegen andere Spieler kämpfen.

Weitere Features des Events sind Haustier-Schach und Haustier-Arenen. Beide Spielmodi bieten die perfekte Gelegenheit, mit den eigenen Begleitern gegen andere Spieler anzutreten und ihre Stärken und Strategien unter Beweis zu stellen.

Zusätzlich gibt es für die Spieler eine Vielzahl an Aktionen zu entdecken: Ein neues Editing-Feature erlaubt In-Game-Screenshots im Legacy of Discord–Style und zum Rätseln gibt es ‚Guess the code‘-Events.

Außerdem kündigt Entwickler Yoozoo einen dedizierten Discord-Server für die Community an. Dem Server kann unter folgendem Link beigetreten werden: https://discord.gg/lodfw