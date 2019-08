Our Job To Be Done: Miteinander Wandeln (Rosa Riera)

Der Podcast wurde LIVE aufgenommen als Opening Event der New Work Week München https://new-work-week.com/

Rosa Riera ist bei Siemens AG zuständig für Employer Branding und Social Innovation. Derzeit betreut sie die Transformation der Siemens Arbeitgebermarke sowie Projekte, die das interne und externe Engagement der Mitarbeiter fördern. Sie ist überzeugt davon, dass es für ambitionierte Unternehmen, in Zukunft immer wichtiger werden wird, Talenten eine individualisierte und attraktive Arbeitsumgebung anzubieten, um auf dem Markt erfolgreich zu sein.

Innovation ist ein willentlicher und gezielter Veränderungsprozess hin zu etwas Erstmaligem, „Neuem“. Wirtschaft und Gesellschaft wandeln sich, wenn Produktionsfaktoren auf eine neuartige Art und Weise kombiniert werden. Doch Innovation ein „Top-Down“-Thema? Ein Thema, welches Vorstände und Führungskräfte mit Unternehmensberatungen entscheiden? Oder kann es auch gelingen, die Erfahrungen und Kreativität der Mitarbeiter in den Wandel aktiv einzubeziehen?

Employee Experience und Customer Experience stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Wie es gelingen kann, dass Unternehmen gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern den Wandel gestalten erklärt Rosa Riera (Siemens).

Johannes Ceh unterstützt Unternehmen, Digitalisierung an Kunden und Mitarbeitern auszurichten. Er ist Keynote-Speaker und Berater für neue Formen der Zusammenarbeit und digitale Verantwortung. Nach Jahren bei Sport1, SKY, Springer & Jacoby, BMW, Daimler, JungvonMatt und Ogilvy schreibt er aktuell an einem Buch zum „Zeitalter des Kunden“ und dem damit verbundenen Wandel in Unternehmen.