E-Mobilität: Der geladene Kunde

Geladene Kunden sind für Händler normalerweise kein wünschenswertes Ergebnis einer beendeten Shopping-Tour. Das ändert sich nächstes Jahr – zumindest hinsichtlich der Kunden-Fahrzeuge – denn ab März tritt eine Regelung in Kraft, nach der bei Neubauten und großen Renovierungen an Nichtwohngebäuden mit mehr als zehn Stellplätzen ein Ladepunkt für Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen muss. Je früher sich Händler mit der Umsetzung beschäftigen, desto besser können sie den künftigen Herausforderungen begegnen und möglicherweise durch ihre Parkräume auch neue Einnahmequellen erschließen. Ziel der EHI-Initiative „E-Mobilität im Handel“ ist es, die Händler dabei zu unterstützen. In der aktuellen Studie „E-Mobilität im Handel 2019“ präsentiert das EHI den Status quo und liefert Hintergrundinformationen.



Zur richtigen Zeit am richtigen Ort



Seit 2017 wird der Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur von der Bundesregierung gefördert. Zum jetzigen Stand bieten 54 Prozent der befragten Händler mindestens eine Ladestation innerhalb ihres Filialnetzes an. Weitere 19 Prozent planen gegenwärtig E-Stationen, während 27 Prozent angeben, dass der Aufbau von Ladesäulen für sie nicht relevant ist. Bei letzterer Gruppe handelt es sich größtenteils um Filialen mit Innenstadtlage ohne eigene Parkplätze. Generell ist für 73 Prozent der Befragten der Standort des Marktes ausschlaggebendes Kriterium für die Implementierung einer Ladestation. Nur für 15 Prozent zählt die Anzahl der Kunden bei der Standortauswahl und 12 Prozent geben den Umsatz des Marktes als Hauptkriterium an.



Der Kunde an der Säule



Über die Hälfte der Händler (67 Prozent) stellt seinen Kunden den Ladestrom für ihr E-Auto kostenlos zur Verfügung. Weitere 12 Prozent machen dies abhängig von den jeweiligen Standorten der Filiale und 21 Prozent bitten den Kunden an der Säule zur Kasse. „Aktuell ist es für die Händler aufgrund der aufwändigen Abrechnung das Einfachste, den Strom zu verschenken“, erklärt Laura Fleischmann, Projektleiterin E-Mobilität. „Wir gehen jedoch davon aus, dass mittelfristig immer weniger Händler den Strom kostenfrei abgeben werden.“



Um die Station zu nutzen, können Kunden die Ladesäule mit einer entsprechenden RFID-Ladekarte oder über eine App freischalten. Dabei ist insbesondere die RFID-Karte mit 90 Prozent besonders beliebt. Jeder zweite Händler akzeptiert auch eine App zur Freischaltung der Säule.



Das kostenlose Whitepaper „E-Mobilität im Handel 2019“ steht ab sofort als Download im EHI-Shop oder der Website der EHI-Initiative „E-Mobilität im Handel“ bereit.



Datenbasis



Die Befragung erfolgte branchenübergreifend und somit ist die Stichprobe hinsichtlich Sortiment, Standort sowie Größe heterogen und umfasst Supermärkte, Discounter, Drogerie- sowie Baumärkte oder auch Warenhäuser. Es beteiligten sich 63 Handelsunternehmen, die 33.000 Filialen repräsentieren. Die Studie basiert auf einer schriftlichen Befragung, die im Februar 2019 insbesondere unter den großen Handelsfilialisten im deutschsprachigen Raum durchgeführt wurde.

Quelle: EHI Retail Institute: E-Mobilität: Der geladene Kunde