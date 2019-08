Die richtige Arbeitsplatzgestaltung für moderne Unternehmen

Stress, körperliches Unwohlsein und Mangel an persönlichem Kontakt am Arbeitsplatz nehmen immer mehr zu und resultieren in erhöhten Fehlzeiten der Arbeitnehmer. Die passende Arbeitsumgebung spielt hier eine wichtige Rolle. Viele Unternehmen setzen auf Hot Desking um Mitarbeitern mehr Flexibilität und Personalisierung bei der Arbeitsplatzgestaltung bieten zu können. Hot Desking beschreibt eine Büroraumverwaltung, bei der Mitarbeiter mit unterschiedlichen Anwesenheitszeiten zu verschiedenen Zeiten am gleichen Büroarbeitsplatz arbeiten. Doch um von Vorteilen wie Platz- und Kostenersparnis, verbesserter Kreativität und Produktivität zu profitieren, muss dieses Konzept zunächst einmal richtig umgesetzt werden.

Wenn Hot Desking falsch angegangen wird, kann sich das auf negative Weise äußern. Die neue Geräuschkullisse kann Mitarbeiter in ihrer Produktivität beeinträchigen. Sie können sich ausgegrenzt und nicht wertgeschätzt fühlen und Gleichgültigkeit oder Abneigung gegenüber den Kollegen und ihrem Unternhemne entwickeln. Die Konsequenzen muss dann das Unternehmen tragen. Um dies von vornherein zu vermeiden, muss für die richtige Büroaussattung gesorgt sein.



Die richtige Büroausstattung, das heißt flexible, ergonomische Arbeitsplätze mit Einstellungs-möglichkeiten, die individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers ausgerichtet werden können. Mithilfe einer durchdachten Anordnung können zudem Einzelarbeitsplätze, Kollaborationsbereiche und Ruhezonen geschaffen werden um die verschiedenen Arbeitsweisen und Tätigkeiten der Mitarbeiter optimal zu unterstützen. Auf diese Weise werden kreativer Ideenaustausch, Mitarbeiterzusammenhalt, und individuelle Leistung gestärkt und die Motivation verbessert.

Eine Option für anpassbare, gemeinsam genutzte Schreibtische sind Monitorarme. Diese können mit bereits vorhandenen Bildschirmen genutzt werden und lassen sich einfach an den gewünschten Tischen befestigen. Durch die flexible Einstellung der Bildschirmhöhe und -Winkel werden Augen-, Rücken- und Nackenschmerzen deutlich verringert und Gesundheit, Bewegung und ergonomischer Komfort angeregt. Darüberhinaus fallen durch diese Umstellung keine hohen Kosten für die Unternehmen an, da vorhandenen Möbel weiterhin verwendet werden können.

Die MXV Monitorarm – Serie von Ergotron ist speziell entwickelt für den Einsatz im Büro und fügt sich durch das moderne, V-förmige Design nahtlos in jede Umgebung ein. Ideal für die Umsetzung von Hot-Desking am Arbeitsplatz, bieten diese Allround-Talente die nötige Flexibilität und Personalisierung für eine vielfältige Belegschaft; Durch die patentierte Constant Force™ Technologie können Monitore mühelos nach Bedarf positioniert werden und fördern so eine gesunde, ergonomische Körperhaltung,

erhöhten Sehkomfort und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Verbesserte Produktivität durch einen oder zwei Monitore und einfache Zusammenarbeit – z.B. durch gemeinsame Bildschirmnutzung – ist ebenfalls zum Greifen nah, durch einen Höhenverstellbereich von 33cm sowie der flexiblen Neige-, Schwenk- und Drehfunktion.

Die umweltfreundlichen MXV Monitorarme in weiß oder schwarz sind die optimale Lösung für moderne Unternehmen die Hot Desking richtig umsetzen wollen. Sie ermöglichen es Arbeitnehmern auf ihre eigene Weise zu arbeiten und fördern Gesundheit, Wohlbefinden, Zusammenarbeit und Produktivität – und das wirkt sich positiv auf ihr Unternehmen aus. Durch die einfache, ergonomische Umgestaltung von Arbeitsplätzen, können Unternehmen ihren Mitarbeitern dabei helfen nachhaltig neue Energie zu gewinnen, Stress und Krankschreibungen zu reduzieren und zufriedene Mitarbeiter langfristig an sich binden. Denn die Investition in eine Arbeitsumgebung, die das Wohlbefinden der Belegschaft fördert, zahlt sich aus.

Quelle: ergotron