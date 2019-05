Sabine Kluge ist Managing Director bei Kluge + Konsorten GmbH und unterstützt Unternehmen mit dem Focus Lernender Mensch – lernende Organisation: Social Learning, Collaboration, Mindset Change Ihre Arbeit beruht auf 25 Jahren Erfahrung in Strategischer Planung, Learning and Development in einem multinationalen Industrie Dax Konzern, als Gründerin und Hochschul-Dozentin Sabine wurde unter anderem als eine der LinkedIn Top Voices ausgezeichnet worden und mit der konzernübergreifenden #WOL Community of Practise eine der Gewinnerinnen des HR Excellence Awards sowie des XING New Work Awards.

In diesem Podcast beleuchten ich im Dialog mit Sabine Kluge Aspekte wie: : • Weshalb brauchen Unternehmen mutige Mitarbeiter? • Weshalb haben mutige Mitarbeiter es oftmals in Ihrem Umfeld schwer? • Welche Taten helfen konkret Mitarbeiter Mut zu machen? • Wie können Führungskräfte Mut unterstützen? • Was ist der konkrete Job To be Done?

Sabine Kluge berichtet „Mein Erfolgsrezept zum Überleben in komplexen Zeiten? Unternehmertum im Unternehmen fördern. Ohne sinnentleerte Prozesse und Regeln, dafür mit Menschenverstand, sachorientiert, beweglich und im Vertrauen, dass die Menschen im Unternehmen ihr Bestes geben. Unser Beitrag? Wir sprechen nicht nur über Haltung und Werte – wir machen sie erlebbar.“

Podcast: Mut Machen (Sabine Kluge);

Johannes Ceh und Gäste