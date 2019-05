Podcast: „Our Job To be Done“: Silent Disruptor (Benjamin Herrmann)

„Silent Disruption“ – das sind die kleinen Dinge, mit denen man bei den Kunden einen positiven Unterschied machen und sie entlasten kann. Doch wie kann dies reibungslos gelingen? Vor allem, wenn man mit digitalen Werkzeugen zusammenarbeitet?

Benjamin Herrmann ist als Head of Digital Commerce ist er dafür verantwortlich, den SAP Store sowie eine zunehmende Anzahl an Marktplätzen wie Amazon für den Vertrieb von SAP-Produkten, -Services und -Weiterbildung weiterzuentwickeln. Benjamin ist somit dafür verantwortlich, dass SAP den Kunden nicht nur CX-Softwarelösungen anbietet, sondern auch, dass deren Kunden eine positive Customer Experience erhalten. Ein komplexer Service, bei dem neben Benjamins Kunden also auch dessen Kunden eine zentrale Rolle spielen.



In diesem Podcast geht es um folgende Fragen:



Wie muss die Kommunikation zum Kunden gestaltet werden, um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen? Was muss beachtet werden, um den Kunden nicht zu stören?

Was genau bedeutet Haltung in diesem Zusammenhang? Und warum ist diese so zentral?

Wie können uns Daten, Software und Technologie in diesem Prozess unterstützen? Welche Details machen den Unterschied?

