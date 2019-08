Our Job To Be Done: Lasse Rheingans (Karriere)

Hier geht es zum Podcast

Karriere hat für jüngere Menschen eine andere Bedeutung als für ältere Generationen.

Welche Chancen und Risiken dieser Unterschied für Unternehmen mitbringt, erklärt Lasse Rheingans.

Karriere kann für Menschen eine völlig unterschiedliche Bedeutung haben. Während lange Zeit Privilegien wie Titel oder Dienstwagen im Vordergrund standen, haben sich die Vorstellungen durch Generationswandel, Digitalisierung und New Work gewandelt.

Welche Chancen und Risiken birgt dieser Wandel für Unternehmen? Wie können diese konstruktiv diesen Wandel begleiten?

Lasse Rheingans ist Geschäftsführer der Bielefelder IT-Firma Rheingans Digital Enabler, die als erstes deutsches Unternehmen den Fünf-Stunden-Arbeitstag eingeführt hat – bei gleichem Gehalt und Urlaubsanspruch. Die Angestellten von Lasse Rheingans arbeiten seit letzten November nur noch von acht Uhr morgens bis 13 Uhr. Im März 2019 wurde Rheingans mit dem XING New Work Award ausgezeichnet. „Alles in unserem Leben verändert sich gerade: Die Geschwindigkeit nimmt zu. Wir haben viel mehr Informationen und Möglichkeiten. Da wäre es doch verrückt, wenn wir unsere Arbeitszeit nicht auch veränderten, oder?"