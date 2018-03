+++ Update November 2015: Der Bezug ist nur noch über Amazon (Print oder eBook) möglich +++

Mobile Payment

Der Markt für das Mobile Payment, also Bezahlvorgänge, an denen mindestens ein Smartphone beteiligt ist, hat sich sprunghaft entwickelt. Verschiedene Player haben die Bühne betreten, von den Telekommunikationsanbietern, über Banken und den Handel bis hin zu verschiedenen Start-ups. Der Markt ist in Bewegung und ihm wird Großes vorher gesagt.

In diesem Dossier zum Mobile Payment (erschienen im August 2014) haben wir auf fast 150 Seiten aktuelle Informationen zu den aktiven Playern, Use Cases, aber auch die heute genutzten Technologien und einige strategische Betrachtungen des Mobile Payment Markts in Deutschland zusammen gestellt. Mit diesem Dossier erhält der Leser einen umfassenden Überblick über den deutschen Markt, seine Entwicklung, Chancen und Herausforderungen.

Wir stellen die vorhandenen Lösungen vor, bewerten und ordnen sie ein. Wir sprechen mit den Verantwortlichen in den Unternehmen. Darüber hinaus erhalten Sie eine Übersicht aller relevanter Anbieter in diesem spannenden Marktsegment.

Wer sind eigentlich „wir“?

„Wir“, das sind die mobile zeitgeist Autoren Heike Scholz, Rudolf Linsenbarth, Maike Strudthoff, Alexander Süßel, Maik Klotz, Goran Minov und Tim Schertgens.

Formate

Das Dossier zum Mobile Payment liegt in zwei Formaten vor: Als Druckausgabe, als eBook (Kindle).

Inhalt

Einführung, Definitionen, Abgrenzungen Entwicklungen im Mobile Payment Mobile Payment im Retail Die OTT Anbieter GAPFAM: Google, Apple, Paypal, Facebook, Amazon, Microsoft Mobile Network Operator Banken Startups Technologie Firmen der Branche Autoren

