++++Update November 2015: Wir werden unser Angebot einer strukturierten Studiendatenbank am 31.10.2016 beenden. Unsere Bestandskunden erhalten bis zum Ablauf ihres Vertrags natürlich weiterhin exklusiven Zugang.++++

In unserem Verzeichnis für mobile Studien, Statistiken, Whitepapers und regelmäßig erscheinenden Daten zu den mobilen Märkten haben wir nützliche Quellen zusammen getragen, die unseren Leserinnen und Lesern als Recherchemöglichkeit zur Verfügung stehen sollen. Es handelt sich bei den von uns zusammen gestellten Studien und statistischen Daten um frei zugängliche Quellen.

Vollständige Inhalte

Voraussetzung für die Aufnahme in unsere Datenbank ist, dass die Daten in weiten und relevanten Teilen zum kostenfreien Download zur Verfügung stehen. Wir verlinken also keine Pressemeldung, die nur ein wenig aus einer Studie zitiert, die dann für mehrere Tausend Euro gekauft werden soll.

Direkt verlinkt

Die Quelle zu den Inhalten wird von uns direkt verlinkt, so dass unsere Nutzer möglichst mit einem Klick zum relevanten Inhalt gelangen. Ausnahmen müssen wir nur dort machen, wo der Anbieter der Daten eine Registrierung vorgesehen hat.

Thematisch geordnet und Suchfunktion

Die Studien werden bei uns thematisch geordnet, denn eine chronologische Anordnung hilft dem Suchenden nur sehr wenig. Weiterhin haben wir eine Suchfunktion implementiert, so dass unsere Nutzer gezielt nach Begriffen suchen können.

Wir bemühen uns um Aktualität in unserem Verzeichnis. Sollte einmal eine Studie nicht mehr aktuell sein, bitten wir um einen Hinweis an info@mobile-zeitgeist.com. Vielen Dank.

Wie erhalten Sie Zugang zu unserer Studiendatenbank?

Wir werden dieses Angebot zum 31.10.2016 beenden. Bestandskunden erhalten selbstverständlich bis dahin exklusiven Zugang zu unserer Studiendatenbank.

Wenn Sie ebenfalls einen kostenpflichtigen Zugang bis maximal 31.10.2016 wünschen, sprechen Sie uns bitte an: info@mobile-zeitgeist.com.

Sie benötigen individuelle Analysen?

Sprechen Sie uns an. Unsere Experten erstellen auch tiefer gehende und individuelle Analysen, übernehmen gezielte Rechercheaufträge, verfassen branchenspezifische Marktbetrachtungen und bewerten die Ergebnisse für Sie. Sprechen Sie uns an: info[at]mobile-zeitgeist.com

Sie haben selbst eine Studie verfasst und möchten sie auf mobile zeitgeist promoten?

Es besteht die Möglichkeit, auf mobile zeitgeist kostenpflichtige Studien vorzustellen. Dies erfolgt sinnvoller Weise im Rahmen eines Advertorials. Sprechen Sie uns einfach an: info@mobile-zeitgeist.com

Anmerkungen

Die Aufnahme einer Publikation in unser Verzeichnis ist kein Ausweis eines wie auch immer definierten Qualitätsmerkmals, auf eine Bewertung der Quellen haben wir bewusst verzichtet. Ebenso ist die Reihenfolge alphanumerisch und stellt kein Ranking dar.

Wie immer sind wir für Tipps zu weiteren Datensammlungen zu Mobile interessiert. Voraussetzung für eine Aufnahme in unser Verzeichnis ist, dass die Daten weitestgehend online verfügbar und/oder herunter ladbar sind.