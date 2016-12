YOOX! Mode und Designartikel mobil shoppen!

Für Weihnachten auch mal von unterwegs Geschenke einkaufen und direkt versenden? Das geht jetzt. YOOX, eine seit ein paar Jahren bekannte und ausgezeichnete E-commerceplattform für Mode- und Designartikel (moschino.com, valentino.com, diesel.com, emporioarmani.com, Dolcegabbana u.a.) hat kürzlich für den Apple Appstore ein iPhoneprogramm herausgegeben, mit dem man mobile einkaufen kann. Die Produkte lassen sich gut suchen und recherchieren, sind in der 3D-Detailansicht von allen Seiten zu betrachten, die Größen und Farben sind wählbar und das Payment und die Auslieferung an Adressen Dritter ist auch implementiert. Im Grunde kann man hier sehr gut Geschenke an Freunde bestellen, die dann von unterwegs direkt an Freunde gesandt werden können. Egal, ob diese in Japan oder den USA sitzen und *KREISCH* auf den letzten Modeschrei nur gewartet haben. Die App ist kostenlos, schlank und ästhetisch aufgemacht. Eine Möglichkeit dem Weihnachtstrubel zu enteilen und dabei sogar noch einzukaufen.