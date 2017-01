[Umfrage] mobile zeitgeist ‚Best of 2016‘

In den vergangenen Tagen und Wochen war das Netz wie am Ende jeden Jahres voll mit Jahresrückblicken und Prognosen für das kommende Jahr. Auch wir möchten Euch nicht die meist gelesenen mobile zeitgeist Artikel, unsere Best of 2016 vorenthalten.

Hierbei haben wir uns auf die Artikel konzentriert, die 2016 neu veröffentlicht wurden. Unsere Evergreens, die bis in das Jahr 2006 zurück reichen und häufiger gelesen wurden, haben wir bewusst nicht mit aufgenommen. Wenn Euch auch die „All-Time-Favorites“ interessieren, hinterlasst doch bitte in den Kommentaren einen kurzen Wink. Dann machen wir das auch einmal.

Doch zurück zu den 2016ern. Es zeigen sich hier drei große Themen: Nutzerverhalten, Apps und Mobile Payment. Bereiche, in denen wir ja auch schon seit Jahren regelmäßig unterwegs sind. Hier könnt Ihr die Best of 2016 noch einmal lesen:

Nun ist es so, dass wir über diese Themen schreiben und Ihr dies offensichtlich auch lesen möchtet. Doch diskutieren wir ja viel über Filterblasen und vielleicht befinden wir uns ja schon in einer redaktionellen Filterblase und erfahren gar nicht, dass Ihr vielleicht andere Themen lieber hättet oder Euch Ergänzungen wünschen würdet. Daher erlauben wir uns, Euch einfach einmal zu fragen, welche Themen Ihr bei uns gern lesen möchtet.

Die Umfrage ist sehr einfach gehalten und kostet Euch nur zwei Minuten Eurer Zeit. Ihr helft uns damit sehr, Euch die Inhalte anzubieten, die Ihr auch bei uns lesen möchtet. Und Ihr habt in der Umfrage auch Gelegenheit, uns direktes Feedback zu geben.

Ganz herzlichen Dank für Eure Unterstützung. Ihr helft uns wirklich sehr damit. Die Ergebnisse werden wir natürlich auch veröffentlichen.

Wer lieber direkt im Google-Formular arbeiten möchte, bitte hier entlang.