Topnews: O2, Google, Telekom.

Die News des Tages, powered by mobilbranche.de – der tägliche Newsletter zum Mobile Web:

Wer Facebook sagt, muss auch O2 sagen.

O2 Deutschland soll an die Börse gehen: Der unter einem hohen Schuldenberg ächzende Mutterkonzern Telefonica will seine Tochterfirmen in Deutschland und Brasilien versilbern. Die Vorbereitungen für ein Listing von Telefonica Deutschland mit seiner Mobilfunkmarke O2 hätten begonnen, teilte die spanische Telekomfirma am Mittwoch mit. Analyst Carlos Winzer von der Ratingagentur Moody’s bezifferte den Wert der deutschen Tochter auf 8 bis 10 Mrd Euro.

weiterlesen auf mobilbranche.de



– M-BUSINESS –

Google Maps zeigt nun Lokale und Geschäfte übersichtlicher an: Das jüngste Update integriert den Dienst “Local” in die Karten- und Navigations-App, die Einträge werden vom Google-Dienst “Places” übernommen. Zudem können Bewertungen von Freunden aus Google+ und Zagat eingesehen, eigene Urteile abgegeben werden.

golem.de, futurezone.at, nytimes.com

Telekom startet Marktplatz für M2M: Die Plattform erlaubt Herstellern und Händlern, Hardware, Software und Apps rund um die Machine-to-Machine-Kommunikation anzubieten.

telekom.com, telekom.com (M2M-Marketplace)

weitere tagesaktuelle News und Trends finden Sie täglich frisch auf mobilbranche.de