TeleMedizin und mobile health

Zehntausende niedergelassene Ärzte gehen in den Ruhestand. Viele von ihnen operieren im ländlichen Raum und haben Schwierigkeiten eine Nachfolge zu akquirieren. Darunter leidet die Gesundheitsversorgung enorm, da besonders ältere Menschen aufgrund schlechter ÖPNV-Anbindung nicht mobil sein können. Die noch existierenden Arztpraxen sind nicht erst seit Corona heillos überlastet. Nachwuchs-Ärzte lassen sich aus diversen Gründen zunehmend lieber in urbanen Regionen nieder.

E-Health, mobile health und die Nutzung digitaler Hilfsmittel sind ein guter Ansatz, um den Mangel an gesundheitlicher Versorgung und Pflege entgegenzusteuern.

Telemedizin per Videosprechstunde und Ambient Assisted Living (AAL) sind bereits auf dem Vormarsch. Zu oft leider noch auf eigene Kosten. Aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband die Begrenzungs-Regelungen bei Video-Sprechstunden für das zweite Quartal 2020 laut e-health-com.de aufgehoben. Eine Übersicht zu den Anbietern und den aktuellen Sonderkonditionen hat der Health Innovation Hub zusammengestellt.

AAL entlastet Pflegedienste und Angehörige mithilfe von Smarthome-Lösungen. Eine intelligente Form des Hausnotrufs stellen spezielle Sensoren dar. Diese können einen Sturz wahrnehmen und sofort an die richtigen Notruf-Stationen weiterleiten. Beim Telemonitoring werden Digitalwerte des Patienten, wie beispielsweise Blutdruck und EKG-Werte drahtlos an Praxen und Krankenhäuser übermittelt. Im Bereich der Physiotherapie existieren zahlreiche wissenschaftlich fundierte Computerspiele. Mit Hilfe dieser lassen sich alltägliche Fähigkeiten z.B. nach einem Schlaganfall neu erlernen. Und auch im Bereich Fortbildung für medizinisches Personal ist in unserer heutigen App-Landschaft einiges geboten.

Verzeichnis für bundesweite Telemedizin Projekte

Laut krankenkassenzentrale.de beteiligen sich die Techniker Krankenkasse, DAK-Gesundheit, mhplus BKK, SBK und Barmer an verschiedenen Telemedizin-Projekten. Das Informationsportal von vesta ist ein digitales Verzeichnis für bundesweite Telemedizin-Projekte und elektronische Anwendungen in der E-Health-Branche. Dieses fasst Apps, Software-Lösungen, Wearables und medizintechnische Geräte oder Kommunikations- und Datenaustausch-Plattformen übersichtlich zusammen.

Puls am Puls der Zeit geht mobil

In Zeiten wo sich Smartwatches großer Beliebtheit erfreuen, entstehen zudem immer mehr Möglichkeiten, Daten über den Gesundheitszustand und längere Zeiträume zu sammeln, übermitteln und auszuwerten. Das sind häufig relevantere Entscheidungshilfen für einen Arzt, um optimale Therapiepläne zu erstellen als der übliche 10 Minuten Face 2 Face Smalltalk in der Praxis. Eine gründliche Untersuchung in einer der ländlichen überlasteten Praxen erfolgt aufgrund von Zeitmangel häufig leider nicht oder nur unzureichend. Viele Patienten scheuen sich immer noch davor, persönliche Daten über den digitalen Weg zu teilen.

Do it yourself – Diagnose, und dann?

Aber auch die Selbstdiagnose-Tools werden immer besser. Die 2019 erschienene App „Ada“ beispielsweise ist eine KI-gestützte Gesundheitsplattform, die von mehr als 100 Ärzten und Wissenschaftlern entwickelt wurde. Sie soll über tausend Krankheiten mit Milliarden Symptom-Kombinationen erkennen können. Dieser virtuelle Doc ist zwar ein nettes Feature, die Ergebnisse können aber manch Betroffenen Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Ideal wäre es, die gesammelten Daten per Knopfdruck an einem Arzt seines Vertrauens zu übermitteln und je nach Dringlichkeit schnell einen Rückruf zu erhalten, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.

Großartige Chance für unser desolates Gesundheitssystem?

Nichtsdestotrotz wird der gesamte e-health und mobile health Bereich in aktuellen Krisenzeiten immer spannender, aussichtsreicher und bietet eine große Chance unser Gesundheitssystem zu revolutionieren. Dabei ist es wichtig keine Insellösungen entstehen zu lassen und die zahlreichen Möglichkeiten sinnvoll zu kombinieren und stetig an deren Optimierung und Usability zu arbeiten. Die Idee ist nicht neu, aber sehr komplex.

Während sich die Telemedizin in anderen Ländern wie der Schweiz und Großbritannien bei vielen Patienten bereits etabliert hat, wird sie in Deutschland noch relativ kritisch beäugt. Auch Krankenkassen und Politik sind gefordert, sich dem Thema endlich zu öffnen, innovativere Wege zu gehen und in die unterversorgten Bereiche zu integrieren. Hier sind je nach Region verschiedene Konzepte und Netzwerke gefordert. Denn so wie die Telemedizin derzeit finanziert wird, kann sie sich nicht gesund, bedarfsgerecht und Bundesländer-übergreifend entwickeln.