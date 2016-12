Start für das iPhone von Apple steht fest

Das iPhone von Apple kommt am 29. Juni in die US amerikanischen Geschäfte. Die FTD berichtet: Je nach Speicherkapazität – zwischen 4 und 8 Gigabyte – werde das iPhone für 499 bis 599 $ angeboten, sagte ein Apple-Sprecher am Sonntag. Das entspricht 371 bis 446 Euro. Die Vermarktung erfolge ausschließlich über die Mobilfunksparte des Telekommunikationskonzerns AT&T, die frühere Cingular. In Europa soll das Handy Ende des Jahres auf den Markt kommen.

In Deutschland soll T-Mobile die Vermarktung exklusiv übernehmen.

Von Apple gibt es dann schon einmal die Werbespots. (via BasicThinking)