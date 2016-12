Medialer Spaß am N900

Bei meinem letzten Eintrag zum N900 habe ich Euch gebeten allgemeine Vorschläge und Interessen zum N900 Test zu machen. Im Wesentlichen kann ich dabei raushören, dass die Maemo Plattform als solches und die Alltagsgebräuchlichkeit von Interesse sind. Dazu dann im Laufe dieser Serie noch mehr.

Eindrücke zur Hardware

Wie sich manche vorstellen können ist der Gerät sobald man es aus der Hosentasche holt ein Hingucker. Viele Fragen, was das denn nun sei, ob es gut sei und natürlich, ob es besser als das iPhone sei. Letzteres werde ich abschließend im Fazit ansprechen. Nach 2 Wochen Alltagsnutzung bin ich mit der Hardwareausstattung wunderbar zufrieden. Die Tastatur lässt sich ausgezeichnet auch mit breiten Fingern bedienen. Emails tippen oder chatten ist damit absolut kein Problem. Der Bildschirm hält was er verspricht und die Kamera kann sich durchaus sehen lassen. Die CPU kommt mit dem Multitasking und anderen Aufgaben zurecht und scheint wenig be- und schon gar nicht überlastet. Ein Ruckeln oder Warten habe ich bis dato selten erlebt. Das 3D Spiel Bounce zeigt dies eindrucksvoll (zumindest jeder, dem ich das am Handy gezeigt habt, ist davon begeistert). Seht Euch die Passage von 0:40 bis ca. 1:20 Min. im folgenden Video an – diese ist direkt vom Gerät abgefilmt. Das Spiel ist genau so in dieser Geschwindigkeit spielbar.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V6JfxdWg0HI[/youtube]

Multimedia

Damit bin ich auch schon beim Thema Mulitmedia. Für mich ist primär wichtig, dass ein Telefon einen brauchbaren Mediaplayer für Musik für den Weg in die Arbeit mitbringt, des weiteren soll es mal meine vergessene Kompaktkamera ersetzen.

Der vorinstallierte Medienplayer ist für mein Empfinden gut gelungen. Im Hauptmenü wählt man zwischen Musik, Video und Internetradio aus, was wiederum zu den jeweiligen Untermenüs führt. Der Musik- und Video- bieten die Standardmäßigen Ansichten (Album, Playliste). Die Internetradio Liste kommt mit 48 vorkonfigurierten Sendern aus der ganzen Welt. Absolut empfehlenswert ist das Musik Widget für den Homescreen über die sich schnell und komfortabel die Musikwiedergabe steuern lässt. Die Lautstärke lässt sich (noch) nicht über die Wippe an der Oberkante bei ausgeschaltetem Display steuern, was angeblich bald behoben sein soll. Mit dabei ist auch ein UKW Sender (!) über den sich bequem Musik vom Telefon im Auto abspielen lässt. Ein UKW Empfänger soll sich ebenfalls ansprechen lassen, wobei die Implementierung noch buggy ist.

Der Video Player spielt die meisten gängigen Codecs (H.264, MPEG-4, Xvid, WMV, H.263) ab – ich hatte zumindest keine Probleme, als ich eine mp4 Datei vom PC einfach rüberspielte. Die Wiedergabe ist flüssig und aufgrund des großen Displays auch ansehnlich.

Ein Wort noch zu Video – durch den integrierten Flashplayer im Browser, lassen sich Videoseiten wie Youtube problemlos im Browser ansehen und abspielen, auch wenn es teilweise ruckelig wirkt.

Die Kamera mit 5MP und AF macht bei durchschnittlichen Lichtverhältnissen annehmbare Fotos – bei Kellerparties oder am Abend sind die Bilder allerdings vom Blitz völlig überhellt und in einem unappetitlichen Blaustich. Die Kamerasoftware kennt neben den Standardeinstellungen auch etwa Landschafts- oder Makromodus, womit einem Barcodereader nichts im Wege steht. Die Kamerasoftware speichert die GPS Position, soweit vorhanden, gleich beim Bild mit (Geotagging) und verteilt die aufgenommenen Bilder auch sogleich an sein Netzwerk (flickr, OVI).

Fazit: Das mitgelieferte Multimediapaket ist überzeugend. Beim Filme schauen kommt der Bildschirm so richtig zur Geltung und macht durchaus Spaß. Wie man anhand von Bounce 3D gesehen hat, könnte das N900/Maemo eine ebenfalls interessante Spieleplattform werden.

Welche Ideen, Anwendungen kommen Euch in den Sinn, wenn ihr Multimedia und N900 hört? Was sind wichtige Kriterien für Euch bzw. welche Funktionen würdet ihr gerne haben?