Minimalismus am Arbeitsplatz: Rakuten und Marie Kondo geben Partnerschaft bekannt

Rakuten, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen für Internetdienste mit Hauptsitz in Tokio, gibt heute die Partnerschaft mit KonMari Media, Inc. bekannt. KonMare Media wurde von Bestseller-Autorin und Erfinderin der populären KonMarie Methode™, Marie Kondo gegründet.



Die Partnerschaft umfasst die inhaltliche Zusammenarbeit, das Branding und die Förderung der einzigartigen Aufräumphilosophie von Marie Kondo. Um eine Organisationskultur für Arbeitsplätze auf der ganzen Welt zu fördern, wird Marie Kondo auch zur ersten „Joy Ambassador“ von Rakuten ernannt.



Im Rahmen der Partnerschaft wird Rakuten in KonMari Media investieren, um Mehrheitsaktionär zu werden und das Management dabei zu unterstützen, das Geschäft weltweit auszubauen und Synergien mit der Rakuten-Gruppe zu entwickeln.



Mit ihrem Magic Cleaning hat Marie Kondo einen weltweiten Hype um das richtige Aufräumen ausgelöst. Auch für Rakuten Inc., weltweit führendes Internetunternehmen mit japanischen Wurzeln, ist Ordnung ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur.



„Die Sauberkeit unseres Arbeitsplatzes ist von grundlegender Bedeutung für die Unternehmenskultur von Rakuten und unseren Ansatz zum Erfolg“, sagte Mickey Mikitani, President und CEO von Rakuten. „Wir glauben an Marie Kondos Mission, die Welt zu organisieren, und freuen uns, mit ihr zusammenzuarbeiten.“



„Eine Partnerschaft mit Rakuten ist eine Gelegenheit, meine Aufräumarbeiten zu erweitern und mit Menschen in Kontakt zu treten, nicht nur zu Hause, sondern auch am Arbeitsplatz“, sagte Marie Kondo. Marie Kondo erreichte in Deutschland vor allem durch ihren Besteller „Magic Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert“ und die darauf basierende Netflix-Serie „Aufräumen mit Marie Kondo“ Bekanntheit.



Über Marie Kondo



Marie Kondo ist eine Aufräumexpertin, Bestsellerautorin, Star von Netflix ‚Hit-Show „Tidying Up With Marie Kondo“ und Gründerin von KonMari Media Inc.



In ihrem meistverkauften Buch der New York Times, „The Life-Changing Magic of Tidying Up“ (Die lebensverändernde Magie des Aufräumens), brachte Marie das Aufräumen auf eine völlig neue Ebene und lehrte, dass Sie es niemals tun müssen, wenn Sie Ihr Zuhause einmal richtig vereinfachen und organisieren nochmal.



Marie wurde in der New York Times, dem Wall Street Journal, der London Times, der Vogue, der Late Show mit Stephen Colbert und der Ellen Show sowie in mehr als fünfzig großen japanischen Fernseh- und Radioprogrammen gezeigt. Sie wurde auch zu einer der 100 einflussreichsten Personen der Welt des Time Magazine ernannt.



Über KonMari Media, Inc.



KonMari Media, Inc. (KMI) wurde 2016 von Marie Kondo, Expertin für Aufräumarbeiten und Bestsellerautorin, gegründet. Mit dem Ziel, mehr Menschen zu helfen, ihre Räume aufzuräumen, indem sie sich für eine Freude entscheiden, verfügt KMI über Geschäftssparten für Unterhaltung, digitale Inhalte und Lifestyle-Produkte , wissenschaftliche Forschung und ein zertifiziertes KonMari-Beraterprogramm. konmari.com



Über Rakuten



Rakuten, Inc. (TSE: 4755) ist ein weltweit führender Anbieter von Internetdiensten, die Einzelpersonen, Gemeinschaften, Unternehmen und die Gesellschaft stärken. Rakuten wurde 1997 in Tokio als Online-Marktplatz gegründet und bietet seinen mehr als 1,2 Milliarden Mitgliedern weltweit Dienstleistungen in den Bereichen E-Commerce, Fintech, digitale Inhalte und Kommunikation an. Die Rakuten-Gruppe beschäftigt über 17.000 Mitarbeiter und ist in 30 Ländern und Regionen tätig. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://global.rakuten.com/corp/.

Quelle: rakuten.de