IMG übernimmt Nunet AG

IMG, das weltweit führende Sport-, Unterhaltungs- und Medienunternehmen, gab heute die Übernahme der Nunet AG bekannt, eines führenden Anbieters von mobilen Medienlösungen für Betreiber von 2.5G- und 3G-Mobilfunknetzen.

Nunet ist einer der weltweit führenden Anbieter von Mobil-TV-Lösungen und speist derzeit über 200 Videostreams in mehr als 20 Mobilfunknetze von Betreibergesellschaften in Europa, Afrika und Gesamtamerika ein.

Zu den Kunden gehören unter anderem Vodafone Deutschland, Vodafone Global, A1 Mobilkom in Österreich, Swisscom in der Schweiz und Vodacom in Südafrika.

Darüber hinaus unterstützt Nunet führende Content-Inhaber technologisch und redaktionell bei der Entwicklung eines breiten Spektrums von mobilen Content-Produkten. Von WAP-Sites über Echtzeit-Ticker, Video-on-Demand-Dienste bis hin zu dynamischen, linearen Kanälen mit integrierter Werbung verfügt Nunet über eine diversifizierte Auswahl an technischen und redaktionellen Ressourcen für den Support seines Kundenkreises, zu dem so renommierte Unternehmen wie HBO, Turner, Fujifilm und Sony BMG gehören.

Todd McCormack, leitender Konzern-Vizepräsident von IMG Media, erklärte dazu: „Ich freue mich, die Übernahme von Nunet bekannt geben zu können. Dieses Unternehmen fügt sich ausgezeichnet in die strategische Ausrichtung von IMG Media ein. Die Kompetenzen von Nunet ergänzen diejenigen von IMG Media perfekt, was zu weiteren Synergien führen und den Service, den wir unseren Kunden bieten können, nochmals verbessern wird. Unter der Leitung von Ted Forstmann, dem Vorsitzenden und CEO, verfolgt IMG das erklärte Ziel, in Ressourcen zu investieren, die dazu beitragen können, das Wachstum unserer Kunden zu fördern. Außerdem haben wir erkannt, dass die Führungsstärke, die Werkzeuge und die Infrastruktur von Nunet eine bedeutende Erweiterung unserer Ressourcen bilden werden, mit denen wir noch mehr Nutzen aus der Wertschöpfungskette bei der mobilen Verbreitung von Inhalten ziehen können.“

Nunet wird seine Dienstleistungen in der Zusammenstellung, Anreicherung und Verteilung von Inhalten auch in Zukunft unter seinem eigenen Markennamen anbieten und als unabhängiger Geschäftszweig innerhalb der IMG Media Group tätig sein. Viele Mitglieder des Nunet-Teams sind allerdings schon in IMG-Büros umgezogen, da das Unternehmen dafür zu sorgen beabsichtigt, dass seine mobilen Lösungen in das breiter angelegte Spektrum der Lösungen für digitale Medien integriert werden können, die IMG Media seinen Kunden anbietet.

Nunet-CEO Arnd Fröhlich fügte hinzu: „Aufbauend auf der schon seit sieben Jahren bestehenden Zusammenarbeit zwischen Nunet und IMG leitet diese Übernahme eine spannende neue Ära für Nunet ein. Insgesamt bedeutet dies, dass IMG und Nunet zu einem noch stärkeren Team geworden sind, das noch besser in der Lage sein wird, unseren Kunden künftig einen noch besseren Service zu bieten.“

Nunet ist in Köln beheimatet und beschäftigt derzeit 50 Mitarbeiter. IMG plant, sein Kölner Büro an den Nunet-Standort zu verlegen und damit die gesamte Präsenz von IMG Media auf dem deutschen Markt auf über 100 Mitarbeiter auszubauen.