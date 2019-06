Arbeitswelt 4.0 – neues Denken, anderes Arbeiten

Am 9. Juli lädt die Initiative „Kluge Köpfe bewegen – Fachkräfte für den Rheinisch-Bergischen Kreis“ zu einer kostenfreien Veranstaltung ein, bei der Arbeitgeber, Mitarbeiter und alle Interessierten über die Arbeitswelt von morgen und die veränderten Herausforderungen diskutieren sollen. Sie findet statt von 9.30 Uhr bis ca. 16 Uhr im Kardinal Schulte Haus in Bergisch Gladbach. Um Anmeldung wird gebeten.



Die Arbeitswelt 4.0 erfordert eine Unternehmenskultur, die ein anderes Arbeiten, neues Denken und einen offenen Blick auf das Miteinander in Unternehmen zulässt. Kommunikative und interkulturelle Kompetenzen im Miteinander, Entscheidungsfähigkeit und Mitarbeiterführung gewinnen in einer komplexen Arbeitswelt von morgen zunehmend an Bedeutung.



Unternehmen brauchen dafür Mitarbeiter, die sich und ihre Kompetenzen einbringen, die mitentscheiden und Verantwortung übernehmen. Eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur wird entscheidend für Ihren Unternehmenserfolg. Was bedeutet das für die Unternehmen? Was brauchen Mitarbeiter in der Arbeitswelt von morgen, um gerne ihr Bestes zu geben?



Diese und weitere Fragen sollen am 9. Juli diskutiert werden. Dazu bieten die Veranstalter der Fachkräfteinitiative „Kluge Köpfe bewegen“ Fachvorträge zu Unternehmens- und Innovationskultur, vertiefende Workshops und einen Markt der Möglichkeiten an. Dieser gibt den Teilnehmern die Gelegenheit, mit verschiedenen Experten aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis in den Austausch zu treten. Angefangen von Gesundheits- und Qualifizierungsangeboten über die Familien- und Pflegeberatung, bis hin zur Schuldner- und Suchtberatung stehen Experten Rede und Antwort.



Die Online-Anmeldung ist zu finden auf der Homepage der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW) unter www.rbw.de/arbeitswelt4.0.aspx

Quelle: RBW