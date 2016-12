Adobe setzt die Mobile Benchmark

Adobe war einst der unangefochtene Player im digital und „new media“ Bereich. Besonders der Flash-Player und die Möglichkeiten von Flash hatten mit der unfassbaren Reichweite eine lange Zeit lang das Bild im Netz geprägt. Seit aber das Mobile Web und die Devices immer allgegenwärtiger und erschwinglicher werden, hat sich auch für Adobe das Bild ein wenig gewendet. Das Unternehmen steckt jedoch einiges an Anstrengung in die Entwicklung vom DTP-Softwareanbieter zum Digitalallrounder. Ein starkes Augenmerk hat man auf den Mobile Markt geworfen und kürzlich eine weltweite Studie zum „State of Mobile Benchmark“ (in unserer Studiendatenbank) herausgebracht.

Adobe hat in einer weltweiten Studie mobile Messdaten von Smartphone- und Tablet-Usern gesammelt. Im Zeitraum zwischen Januar 2012 und Februar 2013 wurden Daten von 1500 Webseiten mit durchschnittlich 100 Millionen Visits erhoben. Mit Blick auf das mobile Nutzerverhalten wird versucht Stärken und Schwächen der Devices auszumachen und ideale Einsatzmöglichkeiten und Szenarien zu identifizieren. In Betracht wurden folgende Aktivitäten gezogen:

Mobiles browsen

Lesen

Videos schauen

Social Media

und Shopping

Es ist ja nun kein Geheimnis mehr, dass der mobile Webtraffic in Allgemeinen den stationären Zugriff übersteigt. Nachvollziehbar ist auch die Tatsache, dass mit dem Tablet häufiger und ausgiebiger gesurft wird, als mit dem Smartphone. Schließlich ist es auf der Couch gemütlicher und man kann sich viel eher mal „gehen lassen“, als an der Ampel mit dem Smartphone. Interessant wird es aber, wenn man diese Daten im Ländervergleich darstellt. Während in Europe und Nordamerika stärker über das Tablet gesurft wird, sieht es in Asien und Australien schon anders aus.

Spannend wird auch eine nähere Betrachtung einzelner Branchen. Besonders für internationale Marken und Werbungtreibende ist diese Studie von Nutzen, da das digitale Angebot unterschiedlich genutzt wird und dadurch z.B. mobile Werbekampagnen unterschiedliche Anforderungen haben. So werden die Branchen Retail und Automotive vorrangig mit dem Tablet besucht, da – besonders für die Autobranche – die User Experience und das Markenerlebnis erst richtig auf einem größen Bildschirm zum tragen kommen. Sein Auto konfiguriert man ungern auf dem Smartphone. Auch die Schuhe, die Hose oder den Küchenschrank möchte man sich vielleicht etwas genauer anschauen.

Über die Tatsache, dass Android und iOS, entsprechend Samsung und Apple den mobilen Markt dominieren, lässt sich genauso wenig zweifeln, wie über den enormen Vorsprung des iPads beim surfen mit dem Tablet. Da gibt es noch viel zu tun für Android und die Hersteller.

Während die mobilen Devices zum Lesen genutzt werden – das Tablet mit 75% 3-Mal häufiger als das Smartphone – gibt es doch einen Bereich, in dem der gute alte stationäre PC immer noch seine stärke ausspielen kann: beim Video. Das liegt einerseits an der Screengröße und der besseren Audiomöglichkeiten, die man stationär hat. Andererseits jedoch auch noch an Videoformate oder Flasheinbindungen, die mobil nicht abgespielt werden können.

Für die mobile Nutzung von Social Media wurde leider keine Unterscheidung der Devices vorgenommen. Allgemein ist es auch hier sicher keine Verwunderung, dass die Interaktion über mobile Geräte überwiegt und mit 6-fachem Wachstum zum Vorjahr stetig ansteigt.

Etwas schade finde ich die zu knappe Behandlung des Shopping-Themas. Gerade der mobile Einkauf ist ein sehr spannendes Feld, wo noch der Newsletter bzw. das Mailing regiert und nach passenden mobilen Lösungen gesucht wird. Aber außer der Erkenntnis, dass das Tablet eine dreifache Konversion liefert und der stationäre PC immer noch dominiert, bekommt man keine weitere Info.

Mein Fazit dieser Studie fällt positiv wie negativ aus. Die Datenbasis ist schon sehr beeindruckend und lässt einen guten globalen Gesamteindruck, sowie einen Ländervergleich zu. Obwohl Tablets mit kleinen Screengrößen angeboten, Smartphones größer und Laptops zu Tablets umfunktioniert werden können – sprich: die mobilen Devices zusammenwachsen und somit das Nutzerverhalten sich anpasst – lohnt es sich einen genauen Blick auf die Unterschiede zu werfen, um beispielsweise als Marke die möglichst optimale User Experience anbieten zu können. Der genau Blick jedoch fällt jedenfalls in der Auswertung dieser Studie etwas flach aus. Ich hätte mir noch ein paar mehr branchenspezifische Erkenntnisse erhofft, die es bereits für den US-Markt gibt.